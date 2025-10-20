М ажоритарният собственик на Левски Наско Сираков е приел поканата, отправена от президента на БФC Георги Иванов за среща, твърдят колегите от „Труд“. Тема на разговора ще бъде бъдещето на вратаря Светослав Вуцов в националния отбор. Стражът временно се отказа от представителния ни тим след напрежението между него и треньорския щаб на „трикольорите“.

Стигна се до размяна на декларации, като вратарят беше подкрепен от клубния си отбор. В крайна сметка в петък от БФC изпратиха официално писмо до Левски с покана за намиране на общ език.

От Левски са потвърдили присъствието си, като освен Сираков, на срещата се очаква да бъде още изпълнителният директор Даниел Боримиров, както и самият футболист, пише още изданието. Очаква се в Бояна, където двете страни ще се срещнат, да присъства и самият селекционер Александър Димитров.

