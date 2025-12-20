Славия изигра един типичен за себе си полусезон. В него за „белите“ най-характерното беше това, което е типично за тях вече доста години – непостоянството. Тимът отново имаше и възходи, и падения и извървя пътя от предпоследното място до седмото. След първите 5 кръга имаше само една точка, а завърши есенния дял с 11 поредни шампионатни мача без загуба.

Началото със Златомир Загорчич бе ужасно – 2:2 у дома с Ботев Вр, което бе последвано от 4 загуби. Те бяха от Добруджа (1:2), Левски (0:2) и Локомотив Пд (1:2) в гостувания, както и безславно 0:3 у дома от Лудогорец. След нулевото реми у дома срещу Берое в 9-я кръг, Славия поделяше последното място в класирането, заедно със Септември. Нервите на феновете тогава не издържаха и те потърсиха сметка на президента на клуба Венци Стефанов. Полицията едва озапти шефа и привържениците, които си размениха доста цветисти обиди. Стефанов им препоръча да пренасочат въпросите и гнева към Загорчич, като обясни, че каквото зависи от него е направено. Размириците отминаха, последва равенство като гост на Спартак Вн (1:1), а след него и победа над Локомотив Сф, макар и с асистенция на Мартин Георгиев с ръка. Този мач, макар и спечелен, се оказа последен за Златомир Загорчич начело на Славия. С него си отиде може би и цяла епоха, която се олицетворяваше преди всичко с неговото име. Феновете го обичаха, най-вече заради спечелената Купа на България през 2018-а, но този път играта между него и ръководството в лицето на Венци Стефанов доста загрубя и беше невъзможно да се продължава така. На треньорския пост в Славия, Загорчич бе наследен от Ратко Достанич, който започна своя трети период начело на клуба.

Целият обзор вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX