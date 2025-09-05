С лавия ще изиграе контролна среща срещу новака в елита Монтана по време на паузата за световните квалификации, обявиха от клуба.

Двубоят е насрочен за 6 септември (събота) от 18:00 часа и ще се състои на стадион „Александър Шаламанов“. „Белите“ няма да могат да използват част от своите млади национали, които са ангажирани с тима на България U21. Мартин Георгиев, Роберто Райчев и Кристиян Балов бяха повикани за предстоящите квалификационни срещи на младежкия национален отбор срещу Гибралтар и Азербайджан.

