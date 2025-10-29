С лавия в никакъв случай няма да подцени гостуването на Спартак Пловдив в мач за Купата на България. "Белите" не вървят добре в първенството и от клуба не искат да разочароват и във втория по сила турнир в България. Очаква се треньорът на тима Ратко Достанич да промени, но не толкова драстични, че да отслаби тима. Вероятно атаката на Славия на стадион "Тодор Диев" ще се води от героя за Купата през 2022 година - Илиян Стефанов, който вкара във финала и донесе победата на Левски над ЦСКА.

