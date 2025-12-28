С партак Вн изпрати един от най-трудните полусезони в историята си. Период, в който не запазването на елитния статут бе приоритет, а самото му съществуване. Тази есен мина под знака на благотворителните кампании и инициативи за финансовото оцеляване на клуба. Освен фенската маса и ръководството на клуба в тези кампании се включиха и привърженици и ръководители на други клубове.

Това е прекрасно, защото Спартак Вн е един от клубовете с традиции в България, бил е и шампион на страната и е добре кой с каквото може да му помогне да прескочи този много труден период в историята си. В сегашното положение той не за първи път през 21-и век изпада, като всички на Коритото се надяват този път всичко да приключи добре и да не се стига до фалит.

На този фон Спартак Вн изигра прилична есен. „Соколите“ приключиха на 12-о място и ако са на него и в крайното класиране всички, обичащи отбора ще са доволни и щастливи. Би било прекрасно да се постигнат и двете оцелявания – и финансовото, и това в Първа лига. Макар че полетът на „соколите“ до първото може да се окаже доста дълъг и продължителен.



