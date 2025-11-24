С партак Плевен успя да победи втория тим на Лудогорец с 2:0 в мач от 17 кръг на Втора лига. Плевенчани успяха да се измъкнат от последното 17-о място, като с актива от три точки вече изпревариха тимовете на Беласица и Севлиево. Спартак Пл вече на петнадесета позиция. И двете попадения паднаха преди почивката, като опитният Васил Шопов даде аеванс на домакините, а дест минути по-късно Мартин Трифонов удвои преднината на Спартак.
В следващия кръг Спартак Плевен ще гостува на дубъла на ЦСКА, а „зелените“ посрещат у дома Етър, който в последния кръг записа убедителен успех срещу Марек.
