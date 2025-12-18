В Левски се обсъжда по-мащабна селекция през зимната пауза, в сравнение с предишни години, научи „Мач Телеграф“. Клубното ръководство е на мнение, че отборът трябва да се подсили поне на четири поста, което ясно се видя при загубата от Славия с 0:2, която разтърси синята общност. Тогава треньорът Хулио Веласкес пусна голяма част от резервите и това доведе до непредвидената загуба на три точки, които може да се окажат решаващи в края при определянето на шампиона.

Както е известно, първата задача на скаутите на „сините“ е да предложат дясно крило и централен нападател. В плановете за селекция обаче влизат още и ляво крило, което да замени при нужда Ради Кирилов. Бившият футболист на Славия и ЦСКА 1948 е безспорният лидер на тима, но липсата на негов качествен заместник е голям проблем за схемата и тактиката на Веласкес. Търсенето на ляво и дясно крило ясно подсказва, че капитанът Марин Петков е пред трансфер в чужбина, за който той мечтае от дълго време.

Четвъртият пост, за който в Левски ще търсят ново попълнение, е в средата на защитата. Идеята е отборът да се подсигури в случай на отказ на Кристиян Димитров да поднови договора си. Снажният бранител и основен играч засега се дърпа да продължи кариерата си на „Герена“ и е заплашен от санкция – изваждане от първия отбор и ще тренира с втория тим. Това решение може много сериозно да наруши плановете на Веласкес, защото ще трябва практически да прави нова централна двойка защитници. При това в момент, в който Левски се бори за шампионската титла и има прилична преднина пред конкурентите си.

Още по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX