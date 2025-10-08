Ф инансовият покровител на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с коментар по адрес на рефера Георги Кабаков, който беше изваден от футбола за неопределен срок от Съдийската комисия.
"Георги Кабаков - Нотариуса", написа предприемачът против новината, че съдията е осъден. По-надолу Найденов стартира да разяснява с почитатели: " Абе и на мачове на Левски против нас е помагал на сините. Архивите са живи ", " Друго е, когато Нотариуса е изписан… останалите корумпета като Попи, Драго, Гината... към този момент имат едно мислено ", " Нотариуса би трябвало да бъде държан надалеч от футбола. Много безочливо корумпе е", " Важното е, че Нотариуса към този момент е жигосан ", и т.н.