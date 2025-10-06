А хмед Хикмет е новият треньор на Спортист Своге, съобщиха колегите от Gong.bg. Специалистът застана на поста на мястото на Ивайло Василев. До днес Хикмет беше начело на ФК Ямбол в Трета лига, но се раздели с клуба и застава начело на "шоколадите".

Спортист се намира на предпоследно място в Mr Bit Втора лига с едва седем точки в актива си. Ахмед Хикмет е водил още Академик Свищов, бил е помощник в Черноморец Балчик и е работил в школите на ЦСКА 1948, Янтра и Левски.

Дебютът му начело на Спортист ще бъде в гостуването на Ботев Нови Пазар в мач от турнира за Купата на България идната неделя.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX