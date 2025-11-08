С портният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че победата на тима в дербито не е била грозна.

„Победата в дербито винаги е важен момент, независимо от моментната ситуация. Продължи серията с добри резултати. Имаме цялото уважение към Левски към отбор, който е водач в класирането и играе много силно. Знаем, че имат много динамични състезатели и играят силно. Поздравления за Христо Янев, който намери правилната тактика и неутрализира силните страни на противника. Трябва да отчетем позитивите, но има още много работа. Имахме нужда от тази победа за самочувствие. Това е само една малка стъпка. Имаме още много работа и да наваксваме. Не бих нарекъл тази победа грозна. Победата в дербито винаги е трудна и това е сладкото в нея. Играта не ни е грозна. Знаем в какво отстъпваме на Левски и сме наясно с ширината на скамейката им, както и със силните им страни“, каза Величков.

Той заяви, че има тенденция от съдиите срещу ЦСКА, като посочи голямото меле през второто полувреме, в което не бяха дадени червени картони, а само жълти.

„ Виждаме по какъв начин ни се свири, виждаме двойния аршин. Според вас нямаше ли погалване в ситуацията с четирите жълти картона. Имаше типичен червен картон за Георги Костадинов при мелето, после вижте колко минути трябваше да играем накрая. Не искам да влизам в тези теми, другите неща са важни – достоен противник, здрав и мъжки мач, имахме нужда от тази победа. Ако тръгнем да се хващаме за дребнометия, защото става тенденция срещу нас. Аз говоря с факти, Георги Костадинов беше за червен картон. Плюс това, давам ви дребни неща, в които не искам да влизам. Имаше засада първото полувреме, която трябваше да се остави, чист фал на Сангаре срещу Делова, следва ситуация с центриране, не се отсъжда. Безспорни факти. Нямаме претенции за червения картон, говорих с Пастор, каза, че го е ударил, имам претенции за другите неща“, каза още Величков.