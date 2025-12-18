Треньорът на Локо Сф Станислав Генчев коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на тима през този първи полусезон. Той постави положителна оценка на столичните „железничари“ и разкри плановете за селекцията през зимата. „Работим по селекцията. Търсим най-вече десен бек, поради причината, че Патрик-Габриел Галчев се връща в Левски. На тази позиция се нуждаем от ново попълнение. На всяка друга позиция, при намиране на добър играч, бихме се подсилили. Приоритет ни е десен бек. Оценката за този първи полусезон ми е положителна. Не можем да кажем, че сме се представили слабо, защото трябва да знаем каква е изходната позиция. Все пак Локомотив през миналата година се бореше за оцеляване. Смени се треньорското ръководство. Правеше се селекция до средата на септември. Отсъстваше Анте Аралица заради тежка контузия. Ако в началото на сезона всички тези неща бяха наред и селекцията беше приключила юли месец щях да съм още по-доволен. Но при тяхното наличие, няма как да не съм доволен от този първи полусезон. Няма от какво да съм недоволен. Отбора се представи много добре с изключение на два мача, където може да кажем, че бяхме надиграни. Не сме отстъпвали на никой. Мисля, че извън София сме втория отбор, който е спечелил най-много точки“, започна той. „Срещу ЦСКА започнахме добре и поведохме, но този нелеп автогол се отрази чисто психологически в тяхна полза. Второто попадение за ЦСКА беше миг на гениалност.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Цялото изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX