Ц СКА 1948 се раздели с четирима футболисти, съобщава официалният сайт на клуба. Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман напускат “червените” по взаимно съгласие. "Клубът благодари на играчите за професионализма и усилията, които вложиха с червената фланелка, и им пожелава здраве и успех в бъдещите предизвикателства", заявиха от ЦСКА 1948.
През есента 24-годишният бразилец Бузон игра под наем в Миньор Перник, но не можа да се наложи в състава на "чуковете". Вагнер, Витор и Осман бяха привлечени тази пролет, но също не успяха да се убедят треньорите в качествата си. Преди дни отборът от Бистрица представи Бернардо Коуто като първо зимно попълнение.
