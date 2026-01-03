Б ившият капитан на националния отбор на България – Стилиян Петров, също отдаде почит на Димитър Пенев, който почина днес на 80 г. Бившият халф игра под ръководството на Пенев в ЦСКА през 90-те.

Ето какво написа Стилиян Петров в социалните мрежи:

„Почивай в мир, тренер

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол.“