БОГОМИЛ РУСЕВ

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира пред „Мач Телеграф“ последното издание на Вечното дерби, в което „армейците“ спечелиха с 1:0 след гол на Джеймс Ето'о.

„Първо искам да отбележа, че този път нямаше ексцесии по трибуните. Това е много добър атестат за бъдещето. Ние винаги отчитаме когато има безредици, но този път всичко мина спокойно“, започна Орманджиев.

„Като футбол бяхме далеч от хубавия мач, който феновете очакваха. Особено през второто полувреме липсваха обичайните футболни достойнства за подобен тип двубой. Напрежението обаче взе връх“, каза още внукът на Стоян Орманджиев и син на Стефан Орманджиев.

Цялото му изказване четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

