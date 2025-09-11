Х ристо Стоичков и Димитър Димитров проведоха разговор за бъдещето на националния отбор. Това се случи по време на третото издание на детския футболен турнир, носещ името на носителя на Златната топка.

Именно Димитров е сред спряганите имена за наследник на Илиан Илиев.

Двамата са дискутирали евентуалното завръщане на Димитров начело на "трикольорите". Той вече беше начело на България в периода 1998-1999 година, а под негово ръководство Камата изигра последния си мач с националната фланелка - 1:1 срещу Англия.

"Представихме се по-добре от Турция. Ние загубихме само с три гола, а те с шест", лаконичен бе Стоичков.

Стотици фенове се събраха в центъра на Бургас, за да се срещнат с легендата на българския футбол.