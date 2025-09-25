Л егендата на България, ЦСКА и българския футбол - Христо Стоичков, разкри, че ще помогне на България с проекти на ФИФА, но за целта трябва да се задействат различни министерства, а също така и БФC. Камата каза няколко думи и за новия треньор на ЦСКА - Христо Янев, твърдейки, че е уникално момче, но резултатите ще покажат дали е поел тима в точния момент. Също така Стоичков говори и за предстоящия игрален филм, който ще е за неговия живот.

"Избрахме този екип, защото все пак са българи. Имат достатъчно голям опит на снимачната площадка. Правили са толкова много филми. Затова избрах и тях, защото мисля, че това, което могат да преживеят и са го преживявали през годините, когато съм играл, ще го пренесат във филма. Със сигурност ще се намери актьор с левачка. Няма човек, който да не може да играе с левия крак. Ще намерим. Това ще бъде най-лесното. Трудното ще е натам. Защо да е трудно? Хората са професионалисти. Не един и два филма са играли. Единственото, което ще изискам от него ее да забрави, че съм аз, че съм до него. Да играе това, което може. Трудно? В живота няма много лесни неща. И аз съм бил по този път. Надявам се който и да ме играе, да го изиграе така, както той може. Няма да издаваме кой е актьорът. Бая популярно име е", разкри той.

“Работата ми е във ФИФА. Не се прибирам много-много. Съвсем други неща преследвам. След 11 години в телевизията дойде едно голямо предложение от Джани Инфантино да бъда публично до него. Предстоят нови ща във ФИФА. Много нови програми, които са свързани с детско-юношеския футбол. Програмите са свързани заедно с Министерството на спорта, на образованието и БФC. Не само в България. Отговарям за повече от 30 държави. До февруари, март ще трябва да посетя нови 30 държави, за да видя какво са направили. Джани Инфантино вярва, че това е пътят", започна Камара.

"За България не е мое задължение, а на Министерството на спорта, Министерството на образованието и на БФC. Аз само мога да подпиша и да кажа “окей”. Но Министерството на образованието трябва да се посъбуди малко, Министерството на спорта и БФC. Каквото зависи от мен, трябва да го направя и ще го направя. Но когато във ФИФА получат празен лист без проекти, няма как да стане", каза той.

ЮПреди три години критикувах много жестоко Дембеле за отношението му към фланелката на Барселона и футболния клуб Барселона. Може би от критиката и най-вече с помощта на Луис Енрике той се върна да играе футбол, защото беше забравил да играе футбол. Последната година, година и половина видях различен Дембеле - много по-концентриран, вдъхновен и много по-комбинативен към отбора. Не е този индивидуалист, който познавам. Беше една изключителна година за ПСЖ, за Луис Енрике и неговия екип, защото за пръв път в историята ПСЖ се качи на най-големия връх в европейския футбол. През годината отбеляза над 35 гола и направи над 27 асистенции, ако не се лъжа. Трябваше да е едно от първите места и да се бори с Ламин Ямал. От другата страна едно 18-годишно момче, което тепърва започва в големия футбол - с големи качества и перспектива, но времето ще покаже. Защото често сме виждали за една година и след това ги няма по пътищата, не се и сещаме за тях", заяви той.

"Познавам много добре Ицо Янев - и като момче, и като футболист. Уникално момче. Къде е бил треньор, не е важно. Оттук нататък е важно да бъде концентриран. Времето ще покаже дали е дошъл в точния момент в ЦСКА. Ако направи така, че всички около него вярват и самите футболисти му вярват, не е трудно да се работи. Той е бил с мен, най-вече в Ловеч, когато беше най-важният футболист в отбора. Както Ицо Янев, Бодуров, Георги Миланов и останалите млади момчета, тръгнали по този път. Да се надяваме, че Ицо Янев с обичта и харизмата, която има около нас, да успее. Но резултатите са най-важни", завърши Сточков.