Б ившият треньор на Лудогорец Стойчо Стоев коментира пред „Мач Телеграф“ нулевото равенство с Локо Сф в Разград. Той разкри и очакванията си за предстоящата среща на тима с Шкендия Тетово в Лига Европа.

„Реално погледнато, това не е добър резултат за Лудогорец. Като цяло отборът е колеблив. В никакъв случай не са слаби, защото имат много качествени футболисти в редиците си, но просто са колебливи. На този етап според мен не показват истинския си потенциал. Сега идва нов европейски мач. При всички положения Лудогорец притежава повече класа от Шкендия. Не би трябвало разградчани да имат проблеми да продължат напред. Може би донякъде това колебливо представяне води до известно притеснение в редиците на Лудогорец. Да, те знаят класата си, но предполагам сами знаят, че в последния месец не се представят на нужното ниво. При всички случаи трябва за последната среща да похвалим и Локомотив. В дефанзивен план отборът стоя доста добре и не даваше на противника да създаде големи опасности пред вратата. Да, имаше и две греди, но като цяло положенията за Лудогорец не бяха много. Обикновено в такива мачове ситуациите са доста повече и съответно се отбелязваше някое попадение. Сега тези положения бяха малко на брой. Друг е въпросът, че Левски не се възползва от тази грешна стъпка на Лудогорец. Няма нищо общо между европейските мачове и тези за първенството. Това важи и за двата отбора. Сблъсквал съм се с това и знам какво е. Необходимо е да има правилната настройка. В един отбор е редно да има добър баланс. Сега Лудогорец трябва да е много концентриран. Предстои много тежък двубой срещу Шкендия. Няма как да има подценяване от страна на шампионите. Това е много важен двубой за отбора и нямат право на грешки. Целта на Лудогорец е ясна и те ще искат да играят в по-престижния турнир. Дано успеят да си решат двубоя още в първата среща и спокойно да гледат към Лига Европа“, заяви Стоев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX