Бизнесменът Стойне Манолов е бивш главен мениджър на ЦСКА, а и след престоя си в клуба остана един от най-големите фенове на „червените“, които следят изкъсо всичко случващо се при 31-кратните шампиони. „Мач Телеграф“ се свърза с бившия собственик на футболния Царско село, който коментира някои от най-интересните теми при „армейците“.

-Г-н Манолов, мислите ли, че ЦСКА ще изглежда по по-различен начин след паузата за националните отбори? Каква беше причината за този лош старт на клуба?

-Управленската криза! В ЦСКА тя е вече от няколко години. Това е жалко, но това е истината. Намери се собственик с пари, но явно не е само до парите. Това явно не е достатъчно. Пари има, но като заложиш на хора, които нямат необходимия капацитет, се случва това, което е в ЦСКА вече втора поредна година. За съжаление, според мен в клуба няма качествен човек вече от две или три години. Не искам да засегна никой, но резултатите показват точно това. Те определено не отиват на клуб като ЦСКА. Ако има конкурс за некадърници ЦСКА ще го спечели, със сигурност!

-Наскоро беше назначен Бойко Величков за спортен директор. Той може ли да помогне на клуба?

-Трябваше ни човек с малко по-различна визия за управлението на ЦСКА. Човек, който познава футбола в Европа. Човек, който да има опит и знае и може. Очакванията бяха, че предишният спортен директор ще успее да доведе наистина качествени треньори и футболисти. Дълбоко се съмнявам, че Бойко Величков е достатъчно запознат и с треньорите, и с мениджърите, и с футболистите. Да, той желание вероятно има и това е хубаво. Но само с желание нещата стават трудно. И той не е виновен, че е назначен на тази трудна и много отговорна позиция. Не са виновни и тези преди него, които работеха в клуба. Просто ги назначават и им дават на хората едни добри заплати, както и неустойки и това нещо продължава вече от години.

-Стигна ли ЦСКА до един омагьосан кръг и никой няма представа как ще се излезе от него?

-С времето нещата ще се променят най-вероятно. Но това, което виждам като потенциал в ЦСКА към днешна дата, не е достатъчно, за да може клуба да влезе в тройката на класирането. Към момента нещата изглеждат така. Този отбор няма потенциал за Топ 3. Напоследък продължават с неубедителните си изяви. В отбора се взеха играчи, които са далеч от нужното ниво. Те са далеч от това, което всички искат да виждат. Не може да се борим с Лудогорец. Нямаме нито футболистите, нито треньорите.

-Има ли вина Душан Керкез за състоянието на отбора в момента? Той все пак беше запознат с отбора на ЦСКА още преди да дойде...

-Това, което мога да кажа важи и за предишните. На един треньор му се предлага една добра заплата. Той казва, че ще се справи, но и да не се справи, получава една голяма компенсация. Приключва му се договора и това е... Всеки можеше да доведе Керкез. Още повече, че той с нищо не е загатнал, че има качествата да води отбор като ЦСКА. По никакъв начин! Това беше за мен смешен трансфер. Той дойде да се учи в ЦСКА. Получава си след това компенсация и идва друг.

-Трябваше ли да бъде сменен?

-Сега беше този момент, но не се случи. Трябваше по време на прекъсването за националите да се смени Керкез. Не знам защо не посмяха да го сменят. Явно ги е страх от предизвикателства и от силни личности и предпочитат да има хора, които могат да ги манипулират и да ги управляват. Крайно неприятно е всичко това.

-Какъв трябва да бъде треньора на ЦСКА в този момент? Някоя личност като Любо Пенев или някой друг?

-Любо Пенев нямаше да се справи по-лошо от тези, които бяха до този момент. Той има необходимия авторитет и винаги съм казвал, че на фона на някои хора, които работеха в клуба в последните три или четири сезона, той щеше да бъде по-успешен от тях. Може би някои хора се плашат от авторитета на Любо и от това най-много страдат феновете. Сигурно има и по-добри варианти от Любо Пенев. Той не е Господ, но ако беше назначен, щеше да е по-успешен. Щеше отбора да изглежда по друг начин и най-малкото нямаше да се допуснат такива слаби футболисти като сегашните да попаднат в редиците на отбора. Аз съм изключително разочарован и от Методи Томанов. Явно и в това звено трябва да се търсят по-млади хора, които да са с различна визия за футбола. Хора с друго разбиране. Колкото повече остаряваме, толкова по-трудно се работи. Това е истината. Не може да натоварваш Методи Томанов и той да работи така, както е работил преди 10-15 години. Резултатите се виждат. Играчите, които се взеха в последно време са срам за ЦСКА! Брахими нямаше 31 мача гол в Русия и ние го взимаме в ЦСКА да разрешава головата криза... Това са 31 мача! Освобождават го в Русия и ние го взимаме! И треньорът се оправдава, че той не бил негов избор, а просто се е съгласил. В ЦСКА се дъвче едно и също и за съжаление нищо не се случва. Няма на хоризонта нищо! Това го виждат всички и нищо не се променя. След около една година ще е готов стадиона и ще стои празен. Стадион се пълни с добра игра, креативен футбол, раздаване и силно представяне. Нищо добро не ни очаква, ако така се продължава. Ще имаме най-хубавия стадион и ще пустее празен. Нека управляващите и тези, които дават пари да си направят равносметка. В крайна сметка, когато човек си дава парите очаква позитивни резултати и позитивна енергия. Всичко трябва да се случва позитивно. Да даваш пари и да страдаш, това е мазохизъм.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

