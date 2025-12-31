Б ившият национал и настоящ треньор на вратарите на Лудогорец - Здравко Здравков, стана дядо на 55-годишна възраст. Щастливата вест обяви синът му Павел, също бивш вратар, а понастоящем брокер. Той и половинката му Теофана Тодорова станаха родители на момче, което ще носи името Теодор.

„Любов моя, благодаря ти, че ни подари най-красивото нещо на света. Възхищавам ти се, гордея се с теб и ви обичам безкрайно.

Добре дошъл, Теодор

29.12.2025 г. | 19:59 ч | 3170 гр“, написа 27-годишният Павел Здравков, който е играл за Славия, Нефтохимик, Монтана, Царско село и Несебър.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX