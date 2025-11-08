Ф еновете на Левски и ЦСКА за пореден път направиха страхотни хореографии по време на дербито на Националния стадион "Васил Левски".

„Сините“ привърженици изобразиха емблематичния възрастен фен от гостуването на АЗ Алкмаар. Тогава 85-годишен привърженик беше в сектора с агитката на Левски с бастун. Под неговия образ от Сектор Б написаха: “Верен на отбора си докрай!”

Феновете пък изобразиха тореадор, който държи знаме с емблемата на тима. Хореографията беше придружена с надпис, който гласеше "Matadores de toros" (Убийци на бикове – б.а.).