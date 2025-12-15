Ц СКА представи на вярната си публика новото мобилно приложение – MyCSKA, създадено с ясната мисия – да доближи абсолютно всеки свой фен до отбора на сърцето му.

Ето какво написаха от клуба:

ЦСКА реализира нова ключова стъпка към сплотяването на цялата „армейска“ общност и директната връзка с всеки свой фен. „Винаги един до друг!“ – вече не е само рефрен, а реалност!

Клубът с трите шампионски звезди има привилегията да представи на вярната си публика новото мобилно приложение – MyCSKA, създадено с много любов, внимание и отдаденост с ясната мисия – да доближи абсолютно всеки свой фен до отбора на сърцето му!

Горди сме, че сме първият футболен клуб в България, който предоставя на своите привърженици подобна и напълно безплатна възможност: да са с любимия тим навсякъде и по всяко време.

Армейци, горди сме, че сме едно цяло!

Чрез клубната апликация MyCSKA всеки истински „червен“ фен печели уникална възможност да се докосне до любимците си – участие в тренировка, пътуване с отбора, лична среща с футболните си герои...

Събирайте точки, участвайте в лоялната програма, отключвайте предимства, игри, награди и предизвикателства. И не само – пазарувайте в екосистемата на Ultrafan, която ще ви носи точки и ще ви доближи до изживявания за цял живот.

Приложението събира целия свят на ЦСКА на едно място: Можете да участвате в забавни игри, прогнози, куизове и гласувания по важни теми, свързани с любимия клуб. Вашият глас тук наистина тежи!

Всеки месец топ 3 феновете с най-много точки и активности в MyCSKA ще бъдат отличавани със специални награди.

Приложението предлага и специална „армейска“ социална платформа, която ви дава възможност да общувате директно с цялата „червена“ общност. Можете да персонализирате своя профил, да изграждате лична мрежа, да коментирате и споделяте всичко, свързано с любимия клуб.

Разбира се – тук ще е и най-достоверната информация, идваща директно от клуба, както и всичко важно за отбора, футболистите, мачовете и събитията, свързани с ЦСКА.

Щастливи сме, че благодарение на сътрудничеството по проекта с водещата платформа за фен изживявания Ultrafan постигнахме впечатляващ резултат, който ни нарежда до големите европейски отбори.

MyCSKA е поредната важна крачка в дигиталното развитие на най-големия български клуб, включващо интеграция между различните ни платформи – официален сайт, онлайн магазин, социални страници и др. Допълнително удобство за „армейските“ фенове е, че тези от тях, които вече имат регистрация в официалния сайт cska.bg, ще могат да влязат с нея и в новото ни приложение.

Бъди с ЦСКА, както никога досега.

Всички армейци на едно място!