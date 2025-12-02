С портист Своге победи с 3:0 като гост Етър Велико Търново. Срещата беше от 18-ия кръг на Mr Bit Втора лига. Това беше втора поредна класическа победа на "шоколатите" далеч от дома, след като в миналия кръг разбиха и Хебър, като така затвърдиха възхода си при Ахмед Хикмет.
Спортист поведе на "Ивайло" в 44-ата минута с гол на Буа. Пет минути след почивката Ивелин Георгиев вкара втори гол за гостите. Крайния резултат оформи Георги Атанасов в 72-ата минута. С успеха Спортист събра 17 точки и заема 13-о място във временното класиране. Етър е с две точки повече.
