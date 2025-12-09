Съдийската комисия обяви нарядите за осминафиналите за Купата на България. Двубоят между ЦСКА и Локо Сф в събота от 18:00 часа бе поверен на Мариян Гребенчарски с помощници Иво Колев и Георги Минев. Гребенчарски е свирил 3 срещи на „червените“, като те са спечелили и трите при обща голова разлика 9:0.
Откриващата среща от тази фаза между Левски и третодивизионния Витоша Бистрица пък ще бъде ръководена от Кристиян Колев, а негови асистенти ще бъдат Йордан Петров и Александър Апостолов. В тази част от надпреварата все още няма да се използва системата ВАР.
КУПА НА БЪЛГАРИЯ
11 декември, четвъртък, 17:30 ч.
Левски – Витоша Бистрица
ГС: Кристиян Колев
АС1: Йордан Петров, АС2: Александър Апостолов
12 декември, петък, 17:30 ч.
Черно море – Арда
ГС: Георги Давидов
АС1: Даниел Ников, АС2: Никифор Велков
13 декември, събота, 12:00 ч.
Славия – ЦСКА 1948
ГС: Мартин Великов
АС1: Красимир Атанасов, АС2: Димо Вълчев
От 15:00 ч.
Спартак Вн – Ботев Пд
ГС: Васил Минев
АС1: Мартин Венев, АС2: Дениз Соколов
От 18:00 ч.
ЦСКА – Локо Сф
ГС: Мариян Гребенчарски
АС1: Иво Колев, АС2: Георги Минев
14 декември, неделя, 13:00 ч.
Добруджа – Ботев Враца
ГС: Георги Кабаков
АС1: Мартин Маргаритов, АС2: Светослав Енчев
От 16:00 ч.
Локо Пд – Монтана
ГС: Тодор Киров
АС1: Христо Хаджийски, АС2: Милен Арабаджиев
15 декември, понеделник, 17:30 ч.
Септември Сф – Лудогорец
ГС: Димитър Д. Димитров
АС1: Мирослав Иванов, АС2: Дарин Иванов