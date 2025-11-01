З а 9 години България е създала футболисти за 38 млн. евро. И тази сума ни нарежда на 42-о място в света. Това показва проучване на базираната в Швейцария футболна обсерватория CIES. То обхваща парите, които са генерирали клубовете от дадена страна от трансфери в чужбина на играчи, които са собствено производство. При това за доста голям период – от 2016 до 2025 година. От една страна е похвално, защото зад нас се нареждат държави като Грузия и Уелс, които в момента са на светлинни години от нас, както и Тунис и Алжир, които по традиция раждат доста добри футболисти. Но сме доста далеч от Хърватия (484 млн), Сърбия (305), Турция (229), Гърция (225), Румъния (139) и Словения (47), които са на Балканите.

Сочената пък постоянно за пример у нас – Унгария, се намира едно място пред нас. Там клубовете са си осигурили 45 млн. евро за тези 9 години от собствени кадри. Номер е в света е Франция с генерираните 3,976 млрд. евро! На второ място е Бразилия (2,604), а на трето Испания (2,242). Интересното е, че най-търсени са французите между 21 и 23 години. Техните трансфери са 39% от всички. Освен това наследниците на Зидан продават добре играчи до 20 г. (26,4%), както и по-опитни от 24 до 26 г. (24,8%). При бразилците нещата са по-други. Там най-добре се котират хората до 20 години – 50,1%)! Подобна е и ситуацията у нас. 41,6% са трансферите на таланти до 20 години, следват тези от 21 до 23 – 31,3%, а на трето място са тези до между 24 и 26 години – 23,7. Шансовете след това да заминеш за чужбина са почти равни на нула – 3,4!

