Е дин от героите за ЦСКА от дербито с Левски Теодор Иванов разкри по какъв начин „червените“ са успели да победят в сблъсъка. Централният защитник се надява да пренесе доброто настроение след този успех и в лагера на младежкия национален отбор преди квалификацията срещу Шотландия.

Теодор Иванов бе титуляр срещу Левски и помогна на ЦСКА да не допусне попадение в своята врата срещу най-резултатното нападение в първенството.

„То още ме държат емоциите от дербито, понеже това е нещо неописуемо за мен и за първи път ми се случва. Много се радвам, че успяхме да надделеем в този мач. Всеки един от нас остави всичко на терена и това ни помогна да победим“, сподели бранителят на ЦСЛА.

Бащата на Теодор Иванов е Валентин Илиев, а той дава ценни съвети на своя наследник. „Баща ми е казал винаги да гледам на нивото на очите, нито нагоре, нито надолу“, коментира той.

За младия бранител сега следва пореден двубой. Този път с екипа на младежкия национален отбор, който записа впечатляваща победа срещу Чехия под ръководството на новия си селекционер Тодор Янчев.

„Нямаше достатъчното време, според мен, да нанесе нужните промени, които той най-вероятно иска, но аз мисля, че той дава свободата на отбора, от която отборът има нужда и мисля, че това се видя и срещу Чехия“, каза още Тео Иванов.