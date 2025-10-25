П оследното ново попълнение на Локомотив Пловдив Крист Лонгвил получи тежка контузия, съобщиха от клуба. По време на днешната тренировка крилото от Кот д'Ивоар е счупил левия си крак на две места, като при ситуацията е липсвало единоборство с друг играч.

Контузията е наложила бърза реакция от страна на лекарския щаб, като Крист е бил откаран веднага към болницата. Там той ще претърпи две операции, ще му бъде поставена и пластина, която впоследствие ще бъде махната.

„Крист Лонгвил ще отсъства от терените в следващите поне 4 месеца. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване!“, обявиха от Локомотив.