М онтана победи Септември с 2:0 в мач от шестия кръг на Първа лига. Попаденията на домакините вкараха Костадин Илиев и Борис Димитров. Това бе първи успех на отбора под ръководството на Анатоли Нанков в елита.

В 23-ата минута Калоян Стрински изпълни пряк свободен удар за Монтана, вратарят Янко Георгиев изби топката в десния дирек, оттам тя попадна у защитника на домакините Костадин Илиев, който веднага я вкара с левия крак в опразнената врата.

Гостите от София имаха претенции, че Илиев е спрял топката с ръка, но след дълго преглеждане със системата за видео повторение, бе преценено, че има дълго рамо и попадението бе зачетено - 1:0.

Монтана удари за втори път в 54-ата минута. Тогава Кристофър Ачемпонг центрира по земя и Борис Димитров закова 2:0 с левачката.

Треньорът на победителите Анатоли Нанков, който отскоро пое Монтана, спечели ценна победа, изкачила отбора му до десето място в класирането.

"Не започнахме добре мача, бяхме притеснени, не успяхме да се ориентираме. Постепенно заиграхме по-добре и успяхме да се влезем в мача. Смятам, че заслужено спечелихме - създадохме положения, които вкарахме", бяха първите думи на бившия футболист на ЦСКА и националния тим.

"Нашите футболисти са млади, повечето от тях не са играли в елита. Надявам се с всеки следващ мач да се подобряваме. Очакваме още нови попълнения през седмицата", добави Нанков.

Треньорът на Септември Стамен Белчев изрази разочарованието си с констатацията: „Ние владеем топката – и доникъде“.



"Монтана спечели, защото имаше повече и по-чисти положения за гол. При нас няма такова нещо. Ние владеем топката и доникъде. Домакините ни вкараха головете си, не и без нашата помощ", каза бившият треньор на ЦСКА София.

"На нас ни липсва повече агресивност, динамика, пробиви по фланговете, бързина. Без агресия няма как да спечелим точка или три в предстоящите мачове. Похвалих отбора след мача с Добруджа, но трябва да работим много в тази посока", каза още Белчев след петата загуба на Септември от 6 кръга.

Първа лига, 6-ти кръг, събота:

Монтана - Септември - 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

по-късно днес: Черно море - Локомотив (Пловдив);

Утре

Ботев (Пловдив) - Левски – отложен;

От 17:45 часа:

Добруджа - Ботев (Враца)

От 20:15 часа:

ЦСКА София - ЦСКА 1948;

В понеделник от 19:00 часа:

Славия - Арда

от петък:

Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен



временно класиране:

1. Лудогорец 5 4 1 0 11:1 13 точки

2. Левски 5 4 1 0 11:2 13

3. Черно море 5 3 2 0 10:3 11

4. Локомотив Пловдив 5 3 2 0 5:2 11

5. Локомотив София 6 2 4 0 6:2 10

6. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:5 10

7. Добруджа 5 2 0 3 6:7 6

8. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5

9. Берое 5 1 2 2 5:9 5

10. Монтана 6 1 2 3 4:11 5

11. Ботев Враца 5 0 4 1 3:4 4

12. Спартак Варна 6 0 4 2 4:7 4

13. Ботев Пловдив 5 1 1 3 4:10 4

14. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3

15. Септември София 6 1 0 5 6:15 3

16. Славия 5 0 1 4 4:11 1