М онтана победи Септември с 2:0 в мач от шестия кръг на Първа лига. Попаденията на домакините вкараха Костадин Илиев и Борис Димитров. Това бе първи успех на отбора под ръководството на Анатоли Нанков в елита. 

В 23-ата минута Калоян Стрински изпълни пряк свободен удар за Монтана, вратарят Янко Георгиев изби топката в десния дирек, оттам тя попадна у защитника на домакините Костадин Илиев, който веднага я вкара с левия крак в опразнената врата. 

Гостите от София имаха претенции, че Илиев е спрял топката с ръка, но след дълго преглеждане със системата за видео повторение, бе преценено, че има дълго рамо и попадението бе зачетено - 1:0.

Монтана удари за втори път в 54-ата минута. Тогава Кристофър Ачемпонг центрира по земя и Борис Димитров закова 2:0 с левачката.

Треньорът на победителите Анатоли Нанков, който отскоро пое Монтана, спечели ценна победа, изкачила отбора му до десето място в класирането.

"Не започнахме добре мача, бяхме притеснени, не успяхме да се ориентираме. Постепенно заиграхме по-добре и успяхме да се влезем в мача. Смятам, че заслужено спечелихме - създадохме положения, които вкарахме", бяха първите думи на бившия футболист на ЦСКА и националния тим.

"Нашите футболисти са млади, повечето от тях не са играли в елита. Надявам се с всеки следващ мач да се подобряваме. Очакваме още нови попълнения през седмицата", добави Нанков.

Треньорът на Септември Стамен Белчев изрази разочарованието си с констатацията: „Ние владеем топката – и доникъде“.


"Монтана спечели, защото имаше повече и по-чисти положения за гол. При нас няма такова нещо. Ние владеем топката и доникъде. Домакините ни вкараха головете си, не и без нашата помощ", каза бившият треньор на ЦСКА София.

"На нас ни липсва повече агресивност, динамика, пробиви по фланговете, бързина. Без агресия няма как да спечелим точка или три в предстоящите мачове. Похвалих отбора след мача с Добруджа, но трябва да работим много в тази посока", каза още Белчев след петата загуба на Септември от 6 кръга.

Първа лига, 6-ти кръг, събота:

Монтана - Септември - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Костадин Илиев 23, 2:0 Борис Димитров 54

по-късно днес: Черно море - Локомотив (Пловдив);

Утре
Ботев (Пловдив) - Левски – отложен; 

От 17:45 часа:
Добруджа - Ботев (Враца)

От 20:15 часа:
ЦСКА София - ЦСКА 1948;

В понеделник от 19:00 часа:
Славия - Арда

от петък:
Локомотив (София) - Спартак (Варна) - 0:0

Берое - Лудогорец - отложен


    временно класиране:
 1. Лудогорец           5   4  1  0  11:1  13 точки
 2. Левски              5   4  1  0  11:2  13
 3. Черно море          5   3  2  0  10:3  11
 4. Локомотив Пловдив   5   3  2  0   5:2  11
 5. Локомотив София     6   2  4  0   6:2  10
 6. ЦСКА 1948           5   3  1  1   7:5  10
 7. Добруджа            5   2  0  3   6:7   6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1   6:2   5
 9. Берое               5   1  2  2   5:9   5
10. Монтана             6   1  2  3   4:11  5 
11. Ботев Враца         5   0  4  1   3:4   4
12. Спартак Варна       6   0  4  2   4:7   4
13. Ботев Пловдив       5   1  1  3   4:10  4
14. ЦСКА                4   0  3  1   2:3   3
15. Септември София     6   1  0  5   6:15  3
16. Славия              5   0  1  4   4:11  1 

