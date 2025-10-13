Н ационалите загубиха с 1:6 от Турция и така донесоха срам на нацията. В този мач имаше куп комични отигравания от нашите играчи, като все пак направихме своеобразен Топ 3.

1.Автоголът на Виктор Попов

Този автогол ще го преследва цял живот, както Иван Турицов пропусната дузпа срещу ЦСКА 1948 през 2023 г. Юношата на Черно море можеше да отиграе ситуацията по 100 други начина, но избра най-грешния. А платената цена беше много висока.

2.Петко Христов при шестия гол

Футболистът на Специя можеше да си счупи носа, падайки по доста комичен начин в края на мача. Като цяло Христов игра много слабо.

3.Християн Петров срещу Арда Гюлер

Петров, макар и резерва, е част от елитния нидерландски Хееренвеен. При гола на Арда Гюлер за 1:0, обаче бившият футболист на ЦСКА не действа като професионален играч. Той не стори нищо, просто позволи на звездата на Реал Мадрид да премине през него като през холограма. Тъжна гледка е да не окажеш никаква съпротива, без значние от името на съперника.