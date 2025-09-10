Л идерите на националния отбор са се обявили против отстраняването на халфа Илия Груев от тима, пише днес в. „Мач Телеграф“. Вече бившият селекционер Илиан Илиев привикал най-опитните – Георги Миланов, Кирил Десподов и Антон Недялков, след мача с Испания и ги питал дали трябва да отстранят футболиста на Лийдс от отбора.

Причината е, че в съблекалнята, след поражението с 0:3 от Ямал и компания, Груев бил бесен от представянето на отбора. Той разкритикувал целия тим и тактиката, като не пропуснал да подчертае, че той е единственият футболист, който играе в топпървенство – Висшата лига. Именно заради това изказване Илия си навлякъл гнева на селекционера.

Илиев попитал тарторите как приемат решението му, че халфът на Лийдс трябва да бъде отстранен. И тримата опитни играчи били категорични, че това не трябва да се прави, защото Груев е единственият ни футболист в клуб на толкова високо ниво. Илиан обаче не се съобразил с препоръката и все пак го извадил.

Няколко часа по-късно обаче му се обадил президентът на БФC Георги Иванов, който му наредил да върне Груев в тима. Както е известно, той остана резерва в двубоя с Грузия, като влезе в игра през второто полувреме.

Мач Телеграф