В ече е решено – Валентин Илиев заменя Владимир Манчев начело на втория отбор на ЦСКА. Дубълът на „армейците“ се представя доста колебливо във Втора лига, като към момента заема 10-ото място с актив от едва 8 точки. И това при положение, че Манчев използва в дадени моменти играчи като Фьодор Лапоухов, Георги Чорбаджийски, Петко Панайотов, Илиан Антонов и Йоан Борносузов, които са част и от първия отбор. "Червените" вече официално обявиха и раздялаха с Манчев.

„Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на „червените“. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

ЦСКА благодари на Владимир Манчев и Кирил Божков за усилията и професионализма и им желае успех в бъдещите предизвикателства. Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на „армейците“, се казва в официалното съобщение.

Още новини четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX