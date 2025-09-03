Виктор Басадре няма да води повече Берое.

Б ерое официално съобщи, че Виктор Басадре няма да продължи да ръководи отбора поради лични причини. Ръководството на старозагорци повери треньорските функции на Алехандро Сагерас, който е специалист с богат опит и отлично познава клуба.

Ето какво написаха от клуба:

ПФК Берое съобщава, че старши треньорът Виктор Басадре няма да продължи да води първия отбор по лични причини.

Ръководството на тима ще бъде поето от Алехандро Сагерас – специалист с богат опит и отлично познаване на нашия клуб.

Искаме да благодарим на Виктор за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаваме успех занапред.