Д вама от основните футболисти на ЦСКА - Иван Турицов и Улаус Скаршем, може и да пропуснат дербито с Левски заради контузии. "Мач Телеграф" научи от лагера на "червените", че двамата ще висят до последно за сблъсъка със "сините", който е на 8 ноември на Националния стадион "Васил Левски". Прогнозите към днешна дата са по-скоро, че те няма да бъдат готови за този сблъсък. Двамата продължават да не тренират с отбора заради травми, които ги извадиха от терена за последните няколко срещи. Скаршем продължава да има проблеми с менискуса. Норвежецът не е играл от двубоя с Ботев Враца на 22-и септември.

Иван е получил усложнение на травма в аддуктора при загубата на националния отбор от Турция с 1:6 и оттогава също е аут. Турицов и Скаршем със сигурност ще пропуснат мачовете с Берое и Монтана, които предхождат дербито с Левски. От "Армията" разкриха, че основният проблем на двамата е, че се възстановяват от контузиите си по-бавно от очакванията.

