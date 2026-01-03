Л егендата на българския футбол Димитър Пенев е починал днес преди обед, съобщиха негови близки.

Стратега от Мировяне навърши 80 години на 12 юли. До последно той беше близо до любимия си ЦСКА и следеше отблизо строителството на стадион “Българска армия”.

Димитър Пенев е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той постигна големи успехи и като футболист, и като треньор. Димитър Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор до най-големия успех в историята - паметното четвърто място в САЩ и спечелените бронзови медали. Стратега води България и на европейското първенство в Англия през 1996 година.

Като футболист Пенев, който играе като защитник, започва в Локомотив София, където играе от 1962 до 1964 и става шампион на България през 1963/64. От 1964 до 1977 г. той играе за ЦСКА, като печели 7 титли на България и 5 пъти Купата на България. Избиран е два пъти за Футболист на годината - през 1967 и 1971 г. Участник на три световни първенства – Англия'66, Мексико'70 и Германия'74, като играе във всички 9 мача на България от въпросните мондиали. През 1971 г. и 1972 г. в 15 мача е капитан на националния отбор. След това извежда отбора с лентата на ръката си още веднъж през 1974 г.

Като треньор Пенев извежда ЦСКА до три титли, 4 купи на България и 3 купи на съветската армия. Води "червените" няколко пъти в кариерата си, а от 1991 до 1996 г. е начело на националния тим. Като асистент в ЦСКА (1979-83) взима участие в елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и класирането на полуфинал за КЕШ (1982), а след това като старши треньор с „армейците“ стига до полуфинал в турнира за КНК (1989).

Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден „Стара Планина“ – първа степен

Telegraph.bg поднася искрени съболезнования на близките и семейството на Димитър Пенев!