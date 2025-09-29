И нтересно решение взе селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров.

Той ще даде за пример на своите момчета волейболистите. Димитров ще дебютира на 11 октомври в световната квалификация срещу Турция в София, три дни по-късно е гостуването на Испания.

„Имах възможността да тренирам волейбол две години. От волейбола искам да взема средата. Тяхната увереност, самочувствие, скромност и интелигентност. Това нещо ще се опитам да променя. Поздравления за българския волейбол. Те са пример за подражание. Интервютата на момчетата ще бъдат показани на лагера, който ни предстои. Егото ни във футбола е много високо и малко трябва да се приземим. Да вземем техния пример и да бъдем по-скромни. Първо да работим и да говорим, когато постигнем нещо. Така ще бъде, докато съм треньор“, заяви пред БНТ Димитров, който наследи на поста Илиан Илиев. Той е категоричен, че успехите ще дойдат, когато настъпи промяна в средата.