15-годишната момиче прави фурор на държавното първенство по шахмат при дамите. Анджелика Ненова, която е само в девети клас, поведе във временното класиране на Финала в Етрополе. Ненова води след 5 кръга с актив от 4,5 точки, след като записа победа и над Мария Очкова. До края и престоят двубои със Стефани Чучукова и Александра Пехливанова.

Предпоследният 6-ти кръг ще се състои днес (23 ноември) от 15:00 часа, а последният 7-ми кръг е в понеделник (24 ноември) от 9:00 часа. Ненова е следвана от Александра Пехливанова и Елица Раева, които имат по 3,5 точки. Шампионката от 2024 година Адриана Николова заема четвърта позиция с 3 точки. Ненова е състезател на ЦСКА.