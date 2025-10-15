И зложба и дискусия, посветени на Гунди и Котков, ще има в Национална спортна академия днес от 17:00 часа. Домакин на събитието ще е Образователният и олимпийски център в НСА.

Дискусията ще се проведе под надслов „Георги Аспарухов и Никола Котков – достойни личности на българския спорт". Ще бъдат представени редки материали от частна колекция, събирана половин век: уникални снимки, архивни издания, публикации и книги. В дискусията със спомени се очаква да се включи учителят на Георги Аспарухов по физическо възпитание в гимназията - Стефан Въгларов, който е преподавал ритмика и танци в НСА. Ще участват също така член от семейството на Гунди и съотборници на незабравимите футболисти.

Гостите в Олимпийския и образователен център ще бъдат първите зрители на документалния филм за Гунди и Котков, подготвен от катедра „Мениджмънт и история на спорта" към НСА. Предвижда се дискусията да бъде записана, а видеото разпространено в социалните мрежи.