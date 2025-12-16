Д исциплинарната комисия обяви глобите и наказанията след осминафиналите в Купа на България. ЦСКА и Славия са единствените два клуба, които са глобени. "Червените" трябва да платят 2800 лева, докато "белите" 1800.

Ето всички решения на Дисциплинарната комисия:

Решения - 16.12.2025 г.

Купа на България – 1/8 финали

С предупреждения – 30 състезатели

Със спиране от състезателни права

Георги Рангелов Аргилашки – Добруджа, 1 мач, 200 лв.

Ариан Мършуля – Монтана, 3 мача, 800 лв.

С предупреждения – Служебни лица

Антон Митков Дончев – Арда, 400 лв.

Христо Ангелов Янев – ЦСКА, 400 лв.

Славко Матич – Септември София 800 лв.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК Славия гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК ЦСКА гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева“.

