Фланговите атаки са довели до не една или две впечатляващи победи от времето на Александър Македонски до наши дни. Дори в моменти, когато дадена войска е била отписана преди съответната битка, било заради бройката на воините, мотивация или снаражението. Умелият пълководец обаче може да направи чудеса, нищо че е в незавидната позиция. Това важи и за треньорите, защото футболната стратегия, според мнозина, доста наподобява военната. Затова и атаките по фланговете са ключови, за да се разбие противниковата защита. Особено, ако в отсрещната страна няма добро взаимодействие. Или един от двамата играчи там не е на ниво. Независимо дали това ще е бранителят или крилото. В неделя и Левски, и ЦСКА записаха победи с по 3 гола. На пръв поглед те бяха постигнати по различен начин. Но, ако погледнем по обстойно данните от двете срещи и най-вече как са атакували двата отбора, то веднага ще се набие на очи, че вечните съперници действат сходно. 60% от нападенията, които са осъществени от „сините“, са дошли отляво.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX