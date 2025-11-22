Левият бек на Левски Майкон е попаднал в полезрението на националния селекционер на Бразилия Карло Анчелоти, твърди бразилското издание Trivela. То публикува специален материал за най-добрия футболист на „сините“ в момента, в който се отделя много подробно внимание на неговото развитие в Левски. Бразилците акцентират на това, че Майкон и Левски в момента са начело на класирането в Първа лига и имат всички шансове да прекратят хегемонията на Лудогорец от последните 14 години. Също така в материала става дума за бразилската връзка в Левски през последните години, която е помогнала на Майкон да се адаптира и да пробие.

