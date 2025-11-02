Л евски има проблем и той е свързан с играч, който трябваше да се превърна в основна фигура. Това е Рилдо. Бразилецът записа срещу Хебър втора асистенция. Но с нея не е променил много решението на шефовете на тима, както и на Хулио Веласкес. И двете страни му бяха вдигнали мерника. Твърди се, че дори може да се стигне до неговото завръщане в Португалия още на Нова година, нищо че е преотстъпен на „Герена“ до лятото от Санта Клара, който все още държи правата му.

В Левски виждат някакво подобрение в неговите изяви, но като цяло продължава да бъде откъснат от останалите в съблекалнята. Рилдо продължава да гледа отвисоко на останалите и да се държи като звездата на тима, нищо че не е показал на терена, че има такова право.

