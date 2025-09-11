С ветослав Вуцов понесе сериозни удари в последно време. Особено в националния отбор, където за 2 мача получи 6 гола. И цяло чудо е, че те не бяха двойно повече на брой. Мнозина смятат, че това може да се отрази сериозно на Вуцов и да изпадне в дупка. Най-вече заради срещата в Тбилиси, където две от попаденията може да бъдат писани на негова сметка. Бившият треньор на вратарите на Левски Валентин Захариев коментира пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с Локо Сф в „Надежда“. Той обърна и сериозно внимание на представянето на Светослав Вуцов. „Той е отличен вратар! Светослав е топ вратар! Сега предстоят едни много важни мачове за Левски и вярвам, че той отново ще покаже класата си. Да, понякога има дни, когато не ти върви. Късметът ти обръща гръб, но Светльо е такъв човек, че ще го преодолее това. Да, срещу Грузия определено не му беше ден, но срещу Испания извади доста положения. Познавам го от много години. Беше съвсем малък, когато го видях за пръв път. Той е невероятен характер. Изобщо не се притеснявам, че може да изпадне в някаква криза, депресии, дупки и прочие. Той играе по отличен начин с крака. Има великолепен рефлекс".

"Това момче притежава страхотен инстинкт. Спасява и невъзможните топки. Левски има вратар от класа! Показа го и вярвам, че ще продължи да го прави. Той си ръководи и защитата по отличен начин. Просто трябва да бъде постоянен. Това е единственото, което се иска от него и съм сигурен, че го чака добра кариера. Този мач с Грузия е много полезен за него. Никой не е безгрешен, но в никакъв случай не бива да го обвиняваме. Вуцов има невероятна интуиция и ще продължи да го показва. Сега идват мачовете на истината за Левски. За „сините“ всички двубои са важни. Вярвам, че ще успеят да победят. Локо Сф е опасен отбор и те наистина могат да бият всеки. В редиците си имат много опитни футболисти, характери. Това е голям плюс за тях и не бива по никакъв начин да се подминава. Още един плюс за тях е, че срещата е в „Надежда“. Там теренът е тежък, но Левски трябва да го вземе този мач. Няма да е лесно, но мисля, че момчетата на Веласкес ще надделеят. Генчев е добър треньор и не вярвам да се затвори. Предполагам, че ще играе отново в схема 3-5-2. Мисля, че Левски ще спечели с разнообразие. Трудно ще е, но Левски ще си вземе мача“, заяви Захариев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

