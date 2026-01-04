Ф утболният функционер Валентин Михов се върна назад в годините, за да разкаже какъв човек бе Димитър Пенев. През сълзи той сподели в предаването „Събуди се“ по NOVA спомени за великия треньор и човек, който ни напусна на 80 години.

Легендарният Димитър Пенев, обичан от всички и известен като Пената заради своята човечност и мъдрост, ще остане завинаги в сърцата ни като специалиста, сътворил чудото от САЩ '94 и обединил България.

Вальо Михов също разказа за изградените от Пенев десетки футболисти и личности. Той допълни, че заслужава да бъде увековечен с подобаваща почит.

„От 17-годишна възраст, живеехме заедно в кв. Изток. Бях щастлив като юноша на ЦСКА, след мач да се кача в колата на Пената или Жеков, велики. Тъжим много. Сещаме се с големите, когато ги загубим, преди това сме всеки срещу всеки. Плановете ни бяха да възобновим клуба на ветераните, говорихме за това преди Нова година“, сподели Вальо Михов.

„Димитър Пенев е много голям. Верен приятел. Верен. И когато искаха да го изкарат нещо, сипваше по чаша винце, слагаше плодове е него. Остана си човек. Спокоен, не съм чул никога да обиди някого. Всеки път, видя ли го и се усмихвам.“

