Ф ондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендата на „червените“ Любослав Пенев, който в момента провежда лечение в Германия.

Бившият национал вече е преминал първия курс по имунотерапия, като част от необходимите средства за процедурата – в размер на 25 302,49 лева, са осигурени чрез дарителската инициатива на Фондация ЦСКА.

Към 19 декември общо 612 дарители са се включили в кампанията в подкрепа на Любо. След извършения превод по сметката за лечението, наличната сума възлиза на 57 517,17 лева.

Самата Фондация ЦСКА също е направила дарение в размер на 30 000 лева, които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.