Б разилският нападател на Левски Евертон Бала най-вероятно ще бъде готов за гостуването на Арда в неделя. Вчера техничният футболист, който вкара два гола на Добруджа, започна тренировката със съотборниците си, но след това се отдели и продължи заниманието сам. Той има лек проблем с адукторите, но се очаква да е на линия за мача в Кърджали. В последния момент Хулио Веласкес ще реши дали да го включи в титулярния състав или да го остави сред резервите.

Титулярите от мача с Хебър проведоха само загрявка и след това се прибраха, докато тримата вратари, игралите по-малко и тези, които не се появиха на терена, направиха пълноценно занимание.

