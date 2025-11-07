Коя футболна лига е най-силната в света и кой отбор е най-добрият. Този въпрос се задава постоянно от фенове и специалисти. Отговорът дава специализираната платформа OPTA Power Ranking, като той се базира на данни и надхвърля отделните мнения. Въпросната ранглиста е направена на база средните оценки на всеки отбор в различните състезания, както и нивата на представяне на водещите клубове.
Според тях утрешното Вечно дерби ще противопостави 271-я в света Левски срещу 604-я ЦСКА. „Сините“ са най-напред от българските отбори, като изпреварват 14-кратния шампион Лудогорец (330), докато „червените“ по обективни причини са далеч назад. Общата оценка на отбора на Хулио Веласкес е 76.8. На разградчани – 75.7, а на ЦСКА – 72.0. Номер 1 в света е Арсенал, следван от Байерн Мюнхен и Манчестър Сити.
Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"
