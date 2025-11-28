Т реньорът на Левски – Хулио Веласкес, говори преди медиите на пресконференция преди мача със Септември. Двубоят от 17-ия кръг на Първа Лига е в неделя от 17:30 часа на стадион Георги Аспарухов“. Оказва се, че Радослав Кирилов и Карл Фабиен вече тренират наравно с останалите.

"Лесни мачове няма. Уважаваме всички противници и за да спечелим, трябва да играем добре, да дадем най-доброто от себе си. В което и да е първенство по света, помислиш ли си, че има лесни мачове, тотално си се объркал. Наясно сме, че трябва да победим, но за да го сторим, трябва да направим нещата добре. Изправяме се срещу противник, който можеше да вземе нещо от последния мач срещу Лудогорец.

Какво можем да научим от баскетболния мач между Апоел и Реал, на който присъствахме? Това са тотално различни неща. Баскетболът е прекрасен спорт, но е различен от футбола. За държава като България е добре да има такива мачове.

Кирилов и Фабиен вече се готвят нормално. Имаме една тренировка и утре ще вземем решение дали да попаднат в групата. Другите играчи са в перфектна кондиция.

Осемте точки преднина не ми вдъхва абсолютно нищо. Предстои мач и това кой къде е в класирането не ти дава преимущество. Остава още много време до края на сезона. Винаги можем да подобрим някъде нещо, но смятам, че играем доста добре, но позицията във временното класиране не може да ни отколни от фокуса какво представляваме и къде искаме да отидем. Единствената ни цел е следващият мач.

Със сигурност сме анализирали Септември, както и всеки мач за първенство или турнира за купата. Това е наше задължение. Всеки мач е различен. Преди една година е било едно, а днес е съвсем друго положението. Винаги анализираме противника, за да видим слабите и силните страни, за да се опитаме да контролираме нещата, според нашите възможности, и това да ни доближи до резултат. Практикуваме спорт, в който често нещата не зависят от теб", заяви Веласкес.