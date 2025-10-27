Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи програмата за седмицата. Лидерът в класирането ще тренира по веднъж на ден. „Сините“ гостуват в сряда на Хебър в Пазарджик в турнира за Купата на България, а в неделя имат визита в Кърджали на Арда в двубой от 14-ия кръг на Първа лига.
Програмата на представителния отбор на Левски до 2 ноември, неделя, е следната:
- 27 октомври, понеделник:
- почивен ден
- 28 октомври, вторник:
- 16 часа, закрита тренировка
- 29 октомври, сряда:
- 16:30 часа, стадион „Георги Бенковски”, Хебър – Левски мач от 1/16-финалите от турнира за Купата на България
- 30 октомври, четвъртък:
- 11:00 часа, тренировка
- 31 октомври, петък:
- 11:00 часа, тренировка
- 1 ноември, събота:
- 11 часа, тренировка
- 2 ноември, неделя:
- 15:15 часа, стадион „Арена Арда”, Арда Кърджали – Левски мач от 14-ия кръг на Първа лига