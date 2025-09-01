Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов, коментира пред "Мач Телеграф" равенството на неговия отбор срещу ЦСКА. Той сподели още, че селекционерът на България Илиан Илиев трябва да повика Кристиян Балов в националния отбор.

"Яд ме е, че не победихме. Играхме много добре, особено през първото полувреме. Показахме характер и след ранния гол стигнахме до обрат. За съжаление не успяхме да задържим преднината си, заяви Стефанов.

Относно отличното представяне на Кристиян Балов, който се отчете с две асистенции, босът на "белите" заяви: "Илиан трябва да го извика в националния отбор. Навсякъде в Европа играят млади момчета. Само ние ги чакаме. Балов е чудесно момче, което го чака светло бъдеще, ако продължава по същия начин."

Той коментира и интереса от страна на Лудогорец и ЦСКА към Жордан Варела, който вкара гол на "червените".

"Интерес има, да. Но нали знаете - който извади парите, той ще го вземе. Бил е в школата на Монтана. Много добър футболист", завърши Стефанов.