П резидентът на Славия Венцеслав Стефанов даде брифинг, в който говори за всичко, случващо се в България.

"За Светльо Вуцов? Временно съм бременна, после няма да съм бременна, така ли беше? Дълбоко боледува не само българският футбол, ами българското общество. Какъв празник е Хелоуин? Празник на куци и кьорави вещици. Нашите деца празнуват Хелоуин, а не Деня на народните будители. Как няма да има изцепки по стадионите, като това се толерира? Държавата седи и вегетира. 3000 деца затворили в някаква конюшня около София, надрусани в трагично състояние. По улиците лежат и празнуват Хелоуин. Как не взехме нещо по-читаво? Взимаме само истериите и простотиите. Аз искам нашите деца да живеят в едно спокойно общество и да има ред", заяви той.

"Скандали… един огромен талант и страхотно момче е Насар. Една мижитурка мениджър ще го води в Катар да вземе някакви пари. Той така направи и с моя футболист Филип Кръстев. Защо? Защото държавата не ударя по масата. Има министър на спорта и трябва да каже какъв бюджет имаме. Зимата отиваме на подготовка в Турция, журналисти няма. Вместо журналистите да посещават мачовете и да се вижда какво се случва с българския спорт, те стоят тук. Защото няма пари националната телевизия. Сигурно другите пращат от пари. Иска ми се да попитам господин Кошлуков толкова ли са закъсали? Ако трябва, ще вземем няколко журналисти на нашата сметка. Ние искаме да направим нещо добро", добави Стефанов.

"Кирил Домусчиев, някои други имат по-големи възможности и те го правят, но те нямат власт, която да направи така, че в държавата да има ред. За какво е виновен БФC? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде", каза още той.

"Няма кой да ни оправи нещата, ако не си ги оправим сами. Гонзо бил виновен. Какво може да направи той? Какви правомощия имат БФC? От държавата помагат ли му? Аз съм с две ръце за персоналните глоби. Слагат се камери и се търси персонална отговорност. Полицията отговаряла само отвън. Какво ме интересува отвън? Ако искат да се изтрепят. Вътре на стадиона трябва да има ред и спокойствие. Идват напушени, надрусани, бабаити, като че ли не отиват на футболна среща да се радват, а на гладиаторски бой. Първите седем години са много важни във възпитанието на един човек. Христо Крушарски е пич. Познавам го, радвам се, че го познавам, защото е мъжкар. Човекът си дава от своя бизнес, за да могат деца и граждани на Пловдив да се радват. От другата страна има само черно", каза Стефанов.

"Аз не ги чета тези изпражнения, които излизат по мой адрес в социалните мрежи, защото те са на разни идиоти. Докато не удари някой по масата в тази държава, без значение как се казва и да въведе ред първо на улицата… Тогава ще можеш да пуснеш детето си да спортува, няма да има проблеми. Сега ги водят с коли, прибират ги с коли. В Овча Купел причакват децата, взимат им парите. Детето иска да тича и да спортува. Поощряваме скандалите и интригите. Едно време имаше един вестник „Нощен Труд“. В него пишеше само за убийства и катастрофи. Сега на мода е да нападаме новия национален селекционер. Опитах да пробвам с един испански треньори, но не става. Българите не можем това да го правим. Майката му е работа, работа, работа. Имаше момент, в който терените, които построихме, се пълнеха. Всичко си зависи от това как държавата ще реши да построи нещата. 35 години не видяхме ли, че водопроводите ни са изгнили? Електромери, водомери, тъпомери… какво трябва да им се сменя? Ако питаш мен, трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се преиграва без публика. По-точно да се доиграе. Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: „Ти си наша рожба, обаче ни наказаха“. Ботев ще кажат: „Аа, ти си локомотивец, ти направи така да не спечелим“. Това е много лошо. Бих ги посъветвал за това решение да хвърлят ези и тура. Това е под формата на шега. Убеден съм, че и вие журналистите сте виновни. Все едно ще стане битката при Ватерло. Ще се лее кръв и урина. Битката за Пловдив… Бих ги посъветвал без публика в техните мачове.Беги оттук. Ударила те бутилка в главата. Наумов видя как може да стане герой за един ден. Крушата е много голям пич. Понякога от нерви изплясква някаква щуротия. Учудвам му се, защото някакви отиват и му казват: „Ти трябва да си отидеш, ние ще намерим друг“. Къде ще го намерят? Някъде по пътя за Асеновград", каза Стефанов.

"Ботевистите казахте, че сте създадени 1912 години, за да е преди Славия. Левски пък беше 1911. Ама нито Ботев, нито Левски нямате една хартийка даже от тоалетната. Иска да им дам да си направят копие от Царската купа. Нито бях длъжен, нито заслужават да им я дам. Ако някой ми донесе лист хартия да се види, че Ботев е създаден 1912 година… Славия е създадена от интелигенти хора. Покажи ми един от създателите на Ботев и Левски да има някаква история в живота. Аз се гордея, че съм славист. Ние имаме архиви. Четири книги създадоха ваши колеги с факти. Вие имате само бля-бля-бля. Най-добре е да мълчите, когато говорите със Славия за футбол. Само можете да си водите записки. Не отписвайте ЦСКА 1948. Онзи е стар комарджия. Майстор-комарджия. За мен Цветомир Найденов не разчита на помощ и не помага. Играе феърплей. Ако погледнем реално, Цветомир има много по-добър отбор от Враца, а Враца и ЦСКА имат един благодетел. Най-хубавото заведение в Разград било кафето на ОМВ. Ще извикам всички ви на делото и ще ви покажа. Щял да ме съди Илиян Филипов. Като си е оакал, поне гледай малко да се забършеш. Той разчита, е делото ще бъде в Пловдив. Няма шанс! Да ви кажа", завърши Стефанов.