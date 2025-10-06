В ихрен постигна заслужена победа с 2:0 над Марек в двубой от 11-ия кръг на Втора лига. Решителните мигове дойдоха през втората част, когато паднаха и двата гола, а гостите останаха с двама играчи по-малко.

След успеха си Вихрен събра 23 точки и се изкачи на четвъртото място във временното класиране – само на четири точки зад лидера Дунав Русе, който е с мач по-малко. Марек остава на 15-а позиция със 7 точки.

Първото полувреме премина сравнително равностойно. Двата тима си размениха по едно опасно положение, но вратарите Нистеров и Костадинов се справиха без особени трудности. Вихрен контролираше повече играта, но не успя да превърне превеса си в гол.

Началото на втората част се оказа кошмарно за гостите от Дупница. В рамките на няколко минути Росен Йорданов получи втори жълт картон, а Симеон Мечев също бе изгонен, оставяйки Марек с деветима на терена.

Предимството на домакините бързо се материализира. В 58-ата минута Лео Пимента центрира прецизно в наказателното поле, където Уасим Ауашрия засече с глава за 1:0.

До края Вихрен продължи да доминира на тежкия терен в Сандански и логично стигна до второ попадение. В 82-ата минута бразилецът Лео Пимента отново бе в центъра на събитията – този път като реализатор, след като насочи с глава топката в долния ъгъл за крайното 2:0.